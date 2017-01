POL-NOM: In Linkskurve Kontrolle über Pkw verloren

Einbeck (ots) - Einbeck(pap) Am Mittwoch, 04.01.2017, fuhr ein 22 Jahre alter Pkw Fahrer aus einem Einbecker Ortsteil von Stroit in Richtung Brunsen. Nachdem er aus dem Tunnel am Ortseingang von Stroit in die darauffolgende Linkskurve einfuhr, verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der entstandene Sachschaden am Pkw und der Leitplanke wird auf ca. 4200,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell