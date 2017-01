POL-NOM: Diebstahl aus Keller

Osterode (ots) - Hattorf, Bahnhofstraße, 31.12.16, 15.00 Uhr - 01.01.17, 15.00 Uhr

HATTORF (US) U.T. öffneten im Tatzeitraum v.31.12.16, 15.00 Uhr - 01.01.17, 15.00 Uhr, gewaltsam das Vorhängeschloss einer Kellertür des ehemaligen Güterbahnhofs und gelangten so in den Lagerkeller. Aus diesem wurde anschließend div. Werkzeuge entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 60,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hattorf unter der Tel. 05584/364 entgegen.

