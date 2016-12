Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße - Donnerstag, 29.12.2016, 15.35 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - Am Donnerstag gegen 15.35 Uhr kam es im Einmündungsbereich Göttinger Straße/Lauenförder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro entstand. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Eine 55 Jahre alte Autofahrerin aus Hardegsen war auf der Göttinger Straße in Richtung Lange Straße unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Lauenförder Straße wurde sie von der tiefstehenden Sonne geblendet und übersah dadurch einen 24 Jahre alten Northeimer, der mit seinem Pkw auf der Göttinger Straße in Richtung Angerstein unterwegs war.

