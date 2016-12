POL-NOM: Gartenpavillon niedergebrannt

Northeim (ots) - Fredelsloh, Am Hainberg - Mittwoch, 28. Dezember 2016, gegen 11.00 Uhr

FREDELSLOH (fal) - Am Mittwoch gegen 11.00 Uhr geriet in der Straße Am Hainberg ein Gartenpavillon in Brand. Das hölzerne Gartenhaus mit einer Kantenlänge von ca. 5 m wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Gelöscht wurde der Brand von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Fredelsloh, Nienhagen, Oldenrode, Lutterbeck und Moringen.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Brandursache liegen bislang noch nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell