POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung

MORINGEN (fal) - Am Dienstag gegen 04.20 Uhr kam es in der Gartenstraße zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 30 Jahre alter Moringer mehrere Tritte gegen den Kopf bekam. Der Moringer wurde mit einem RTW in das Northeimer Krankenhaus gefahren, wo er stationär aufgenommen wurde.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand war der 30 Jahre alte Moringer in Begleitung einer 27 Jahre alten Moringerin zu Fuß in der Gartenstraße unterwegs. Ein langsam fahrender Pkw fuhr an den beiden vorbei und der Moringer klopfte auf dessen Autodach. Der Pkw stoppte und zwei Mitinsassen stiegen aus. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung, bei der der 30-Jährige von einem 21-jährigen Moringer auf den Boden gedrückt wurde. Am Boden liegend wurde der Mann mehrfach von einem ebenfalls 30 Jahre alten Moringer gegen den Kopf getreten.

Mehrere Personen bemerkten den Vorfall und trennten die Kontrahenten. Ein Rettungswagen und die Polizei wurden gerufen. Beim Eintreffen des Rettungswagens gingen die beiden Täter auf die Rettungssanitäter zu und versuchten durch Wegstoßen eine Erstversorgung des Verletzten zu verhindern.

Gegen die beiden 30 und 21 Jahre alten Brüder aus Moringen wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichgestellt sind, eingeleitet.

