POL-NOM: Sachbeschädigungen an mehreren Autos

Northeim (ots) - Moringen - In der Nacht zum Dienstag, 27. Dezember 2016

MORINGEN (fal) - In der Nacht zum Dienstag wurden mehrere Pkw in Moringen beschädigt. Bislang wurden drei Taten bei der Northeimer Polizei angezeigt.

In der Gartenstraße wurde bei einem silbernen VW Bora die hintere linke Beleuchtungseinrichtung eingeschlagen oder auch eingetreten. Auf dem Parkstreifen in der Mannenstraße wurde der linke Außenspiegel eines schwarzen Seat Leon auf ähnliche Art und Weise beschädigt. Das dritte Fahrzeug parkte in dieser Nacht in der Wasserstraße. An dem schwarzen Audi A 6 Avant wurde ebenfalls der linke Außenspiegel beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 900 Euro.

Die Moringer Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag auffällige Personen in der Gartenstraße, der Mannenstraße oder der Wasserstraße gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05554-2282 zu melden.

