POL-NOM: Unfall auf der B243

Osterode (ots) - Osterode, B243 i.H. der Leege

Montag, den 26.12.2016, 16:55 Uhr

B243-(NEI) Am Montagnachmittag ereignete sich auf der B243 ein Unfall mit hohem Sachschaden. Der Verkehrsfluss war über mehrere Stunden eingeschränkt.

Eine 18 jährige Osteroderin befuhr die B243 in Richtung Osterode. In Höhe der Leege geriet sie aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn und anschliessend ins Schleudern.

Der PKW prallte frontal gegen die Mittelleitplanke und blieb letztendlich auf dem rechten Fahrstreifen stehen.

Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell