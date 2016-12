POL-NOM: Brennender Fonduetopf

Osterode (ots) - 37197 Hattorf, Stockenbleekstr.9, Sa., 24.12.2016, 13:55 Uhr

OSTERODE(BB) Der Hauseigentümer erwärmt im Keller das Fett in einem Fonduetopf auf einer Herdplatte. Der Topf gerät vermutlich in Vergessenheit und fängt -bedingt durch die Überhitzung des Fettes- Feuer. Die alarmierte Feuerwehr kann den Brand nach kurzer Zeit ablöschen, so dass es glücklicherweise zu keinem Gebäudeschaden kommt. Insgesamt sind 40 Feuerwehrkameraden der Wehren Hattorf und Wulften eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell