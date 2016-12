POL-NOM: Diebstahl aus Warenhaus

Osterode (ots) - Osterode, Herzberger Straße, 21.12.16, 19.50 Uhr

OSTERODE (US) Am Mittwoch, d. 21.12.2016, um 19.55 Uhr, teilte eine Mitarbeiterin eines Warenhauses in Osterode, Herzberger Straße, der Polizei telefonisch mit, dass es soeben zu einem Ladendiebstahl gekommen sei. Ein 27jähr. Mann aus Osterode entwendete zusammen mit einem weiteren unbekannten Täter aus den Auslagen des Warenhauses Spirituosen im Wert von ca. 271,-- . Bei Ergreifung des unbekannten Täters durch Mitarbeiter kam es in den Räumlichkeiten zu Handgreiflichkeiten. Letztendlich konnte dieser unter Zurücklassung des Diebesgut flüchten. Der 27jähr. wurde außerhalb des Marktes von der Polizei gefasst. Hierbei kam es zu weiteren massiven Widerstandshandlungen. Nach erfolgter Vernehmung wurde der Beschuldigte entlassen.

