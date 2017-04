POL-NI: Bewaffneter Raubüberfall in Liebenau

Nienburg (ots) - LIEBENAU (jah) - Am 09.02.2017 gegen 12:15 Uhr betrat eine mit einem Tuch maskierte männliche Person die Spielhalle "Spieltreff Liebenau" in der Langen Straße in 31618 Liebenau. Unter Vorhalt eines Messers forderte er von der Spielhallen-Angestellten Bargeld, die dieser Aufforderung nachkam. Anschließend flüchtete der mit einer schwarzen Jacke bekleidete Täter über den Hinterhof in unbekannte Richtung. Der Täter wird als ca. 170 - 175 cm groß und schlank beschrieben und soll dunkler Hautfarbe sein. Die Polizeidienststellen Marklohe (05021-961980) und Nienburg (05021-97780) erbitten Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell