POL-NI: Einbrüche in Luhden

Bad Eilsen/Luhden (ots) - (ma)

Am vergangenen Samstag ereigneten sich in der Zeit von 13.00 bis 21.50 Uhr drei Einbrüche in Luhden, wobei ein Eindringen in ein Einfamilienhaus in der Klippenstraße und Wohnungseinbrüche in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße der Polizei Bückeburg gemeldet wurden.

Alle Einbrüche fanden in Abwesenheit der Haus- bzw. Wohnungsinhaber statt.

In der Klippenstraße versuchten mindestens zwei Täter durch Aufhebeln von Fenstern in das doppelstöckige Einfamilienhaus einzudringen. Die Fenster hielten stand und so wurde eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen. Die Einbrecher stahlen eine geringen Betrag an Bargeld und Schmuck.

In gleich zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses sind die Einbrecher in der Luhdener Feldstraße eingebrochen. Im Erdgeschoss wurde ein Fenster aufgehebelt und Schubladen bzw. Schränke durchsucht. Da sich die Geschädigten derzeit im Urlaub aufhalten, steht noch nicht fest, was gestohlen wurde.

In die direkt darüber gelegene Wohnung im I. Obergeschoss gelangten die Einbrecher wahrscheinlich durch Erklettern des Balkon und Aufhebeln der Balkontür. Nach den bisherigen Ermittlungen wurden aus der Wohnung keine Wertgegenstände gestohlen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell