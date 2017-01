POL-PPRP: Unfallflucht

Ludwigshafen (ots) - Vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursachte ein unbekannter Autofahrer einen Sachschaden von 2000.- Euro an einem geparkten Opel in der Knollstraße am 04.01.2017, in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr. Die 39-jährige Opel-Fahrerin stellte ihr Fahrzeug unbeschädigt auf der Parkfläche eines Discounters ab. Als sie nach einer halben Stunde an ihr Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass die komplette Fahrerseite demoliert war. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell