POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 65 in Beckedorf

Hier ereignete sich der schwere Verkehrsunfall Bild-Infos Download

Nienburg (ots) - Stadthagen(BER) Heute Mittag kurz vor 12.00 Uhr ereignete sich auf der B 65 in Beckedorf kurz vor dem Kreuzungsbereich ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 54 - jährige Frau aus Stadthagen hielt mit ihrem VW am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Stadthagen und verließ das Fahrzeug. Dabei betrat sie die Fahrbahn und wurde von einem Sattelzug erfasst, der aus Richtung Hannover in Richtung Stadthagen unterwegs war. Trotz eines Ausweichmanövers kam es zum Zusammenprall, bei dem die Frau schwer verletzt wurde. Die Schwerverletzte wurde in das KKH Stadthagen gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell