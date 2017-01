POL-NI: Tatverdächtige für den Drogenanbau bei Warmsen sitzen in U-Haft

Nienburg (ots) - Nienburg(BER) Die beiden 30 - und 32 - jährigen Tatverdächtigen für den Betrieb der Rauschgift - Indoor - Plantage auf einem Gehöft bei Warmsen in Landkreis Nienburg sitzen in U-Haft. Nach Vorliegen der polizeilichen Spurenauswertung hatte die Staatsanwaltschaft Verden die Vorführung vor einem Haftrichter beantragt. Der zuständige Richter ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

