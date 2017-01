POL-NI: Tageswohnungseinbrecher in Luhden aktiv

Bad Eilsen/Luhden (ots) - (ma)

Am Dienstag wurden in Luhden in den Straßen Auf der Mothe und Nord-Süd-Straße an drei Wohnhäusern in der Zeit von 18.30 bis 20.15 Uhr Tageswohnungseinbrüche verübt. In einem Fall blieb es bei dem Versuch.

Zunächst verschafften sich die Einbrecher in ein Einfamilienhaus Zugang, in dem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend wurden alle Räume auf Wertgegenstände durchsucht.

Bislang steht fest, dass die Täter Schmuck und ein Bekleidungsstück gestohlen haben.

Ganz anders verlief ein Einbruchsversuch in der Nachbarschaft zum ersten Tatobjekt. Hier wurde nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen der rückwärtige Gartenbereich eines Zweifamilienhauses betreten. Der oder die Täter deaktivierten die Außenbeleuchtung, schoben einen Windschutz an der Terrasse beiseite und zerstörten im sichtgeschützten Bereich die Lamellen eines Außenrolladen. Das dann freigelegte Fenster wurde mit wenigen Hebeltätigkeiten geöffnet.

Das geschädigte Ehepaar saß zu diesem Zeitpunkt im Wohnzimmer und wurde durch ungewöhnliche Geräusche aufmerksam. Die bereits in die Küche eingedrungenen Täter flüchteten vor dem Hausherrn unerkannt in unbekannte Richtung.

In der Straße Auf der Mothe betraf es ein weiteres Zweifamilienhaus. Nach dem typischen Aufhebeln eines Fensters wurde Bargeld aus der Wohnung im Erdgeschoss gestohlen. Zum Zeitpunkt des Einbruchs war im Obergeschoss ein Bewohner anwesend, der von den ungebeten Gästen im Erdgeschoss keine Kenntnis hatte und auf keine verdächtigen Geräusche aufmerksam wurde.

Der Pressesprecher der Polizei Bückeburg, Matthias Auer, fügt an, dass die Einbrüche trotz Anwesenheit von Bewohnern und Hauseigentümern für eine relativ rücksichtslose Vorgehensweise der Einbrecher spricht, die in der Regel darauf bedacht sind, dass der Einbruch in Abwesenheit der Geschädigten ausgeführt wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell