POL-NI: Unfallverursacher ermittelt

Bad Nenndorf (ots) - (Ar.) Einem aufmerksamen Zeugen verdankt der Besitzer eines PKW, dass er einen von einem anderen Autofahrer verursachten Schaden ersetzt bekommt. Der Verursacher, ein 70jähriger Rodenberger, geriet am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, an der Bad Nenndorfer Hauptstraße mit seinem Geländewagen beim Rückwärtsfahren gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW eines 49jährigen Bad Nenndorfers und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden wurde von den eingesetzten Polizeibeamten auf ca. 1000 EUR geschätzt. Der Unfall wurde jedoch von einem anderen aufmerksamen Autofahrer beobachtet, der das Kennzeichen des Verursachers später der hinzugerufenen Polizei mitteilte. Somit konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu. Je nach Höhe des verursachten Schadens kann in solchen Fällen neben einer empfindlichen Geldstrafe auch ein Führerscheinentzug angeordnet werden.

