POL-NI: In der Sporthalle randaliert

Über die Weihnachtsfeiertage bzw. den anschließenden Tagen bis zum 31.12.2016 sind unbekannte Täter in die Sporthalle der Grundschule in Obernkirchen am Kammweg eingedrungen.

Wie die Verantwortlichen erst jetzt feststellen konnten, wurden in der Sportstätte Sachbeschädigungen begangen und u.a. die verschlossene Tür zum Regieraum eingetreten.

Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit unbekannt.

