POL-NI: Einbrecher verletzt sich - Polizei ermittelt

Nienburg (ots) - NIENBURG (jah) - In den frühen Morgenstunden des 30.12.2016 kam es im Kiosk am Nienburger Bahnhof zu einem Einbruchsversuch. Ein unbekannter Täter zerschlug das Sicherheitsglas der dortigen Eingangstür um sich Zutritt zum Geschäft zu verschaffen. Beim Versuch, den Kiosk zu betreten, verletzte sich der Täter, ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete blutend. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten der Blutspur knapp drei Kilometer durch die Straßen Nienburgs bis zur LTG Tankstelle an der Celler Straße folgen. Die Ermittlungen in diesem eher ungewöhnlichen Fall dauern derweil an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell