POL-NI: Einbruch in PKW: Handtasche weg

Nienburg (ots) - NIENBURG (jah) - Ein leichtsinniger Fehler kommt einer jungen Nienburgerin am 29.12.2016 teuer zu stehen. Sie stellte ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz ihres in der Großen Heide geparkten PKW ab und verließ das Fahrzeug. Prompt wurde sie bestraft - ein bislang unbekannter Täter schlug zwischen 09 Uhr und 15 Uhr die Scheibe der Beifahrertür ein und stahl die Handtasche. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegenzulassen und bittet unter 05021-97780 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell