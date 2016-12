POL-NI: Dreister Dieb flüchtet mit Beute

Nienburg (ots) - NIENBURG (jah) - Am 29.12.2016 gegen 18:15 Uhr gelang einem Dieb ein dreister "Coup": Eine Frau wollte Höhe Hannoversche Straße 64 in ihren geparkten PKW einsteigen. Zunächst deponierte sie ihre Handtasche auf den Beifahrersitz, schloss die Tür und ging um das Fahrzeug herum, um einzusteigen. Als sich sich auf den Fahrersitz setzte und anschallte, öffnete ein bislang unbekannter Täter die Beifahrertür, ergriff die zuvor abgestellte Handtasche und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Oppermannstraße / Kreuzkirche. Die durch die Polizei sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Besonders ärgerlich: in der Handtasche befanden sich auch die Tageseinnahmen eines Geschäftes.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell