POL-NI: (Stadthagen)Geparkten Pkw stark beschädigt und geflüchtet

Nienburg (ots) - (BER)Am Mittwoch, 21.12, gegen 12.30 Uhr stellte eine Bewohnerin der Krummen Straße in Stadthagen fest, dass ihr Pkw, Suzuki in der Nacht zu Mittwoch erheblich beschädigt worden war. Sie hatte ihr Fahrzeug am Dienstag Abend in der Schulstraße zwischen Hausnummer 2 und 2a geparkt. Ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer eines silbernen Fahrzeugs hatte möglicherweise beim Rangieren die Stoßstangevorn, den Scheinwerfer sowie den Kotflügel vorn rechts erheblich beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 05721 / 40040 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell