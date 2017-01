POL-HM: Vermisste Heimbewohnerin schnell aufgefunden

Bodenwerder (ots) - Die Nachtwache eines Seniorenheims in Bodenwerder teilte am heutigen frühen Morgen gegen 01:35 Uhr über Notruf der Polizeileitstelle in Hameln eine vermisste 84jährige Heimbewohnerin mit. Die bereits durchgeführte eigene Suche mit Pflegepersonal hatte leider nicht zum Auffinden der vermissten Dame geführt. Die Polizei Bodenwerder und hinzugezogene Einsatzkräfte aus Holzminden führten sofort eine intensive Suche innerhalb und außerhalb des Gebäudes durch. Aufgrund der frostigen Temperaturen war Eile geboten! Glücklicherweise konnte die Vermisste bereits nach kurzer Zeit gegen 02:20 Uhr im Nahbereich aufgefunden werden. Zu diesem Zeitpunkt war die Dame allerdings schon nicht ansprechbar und deutlich unterkühlt. Durch das hinzugezogene Rettungspersonal wurde die Frau deshalb in das Krankenhaus nach Hameln verbracht. Die gute Nachricht ist, dass bis auf ein paar Schürfwunden keine ernsthaften Verletzungen festgestellt wurden. Nach ein bis zwei Tagen Beobachtung darf das Krankenhaus wieder verlassen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell