POL-HM: Mann mit Schusswaffe bedroht Imbissbetreiber

Hameln (ots) - Am Dienstagabend, 24.01.2017, wurde der Inhaber eines türkischen Imbisses in der Fischpfortenstraße von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht. Eine groß angelegte Fahndung nach dem Täter blieb am Abend erfolglos.

Gegen 19.30 Uhr betrat ein Mann den Dönerimbiss in der Fischpfortenstraße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe verlangte er das Erscheinen des Imbissbetreibers, der sich in einem benachbarten Raum befand.

Der Täter begann schließlich ein Gespräch mit dem Imbissbetreiber (45), bei dem dieser vom Täter bedroht wurde. Dabei hantierte der Täter mit der Waffe herum.

Anschließend versuchte der Täter, dem Opfer einen Faustschlag und einen Kopfstoß zu verpassen. Das Opfer konnte jedoch ausweichen, so dass es zu keinen Verletzungen kam.

Als das Opfer um Hilfe rief, kehrte der Imbissmitarbeiter zurück. Der Imbissbetreiber nutzte die Gelegenheit und flüchtete auf die Straße.

Gleichzeitig entfernte sich auch der Täter über den Hinterausgang und verschwand.

Nach Eingang des Notrufes leitete die Polizei eine groß angelegte Fahndung ein, zu der alle verfügbaren Einsatzwagen eingesetzt wurden. Der Täter konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden. Die Suche nach den inzwischen namentlich bekannten Mann dauert an.

Hintergründe der Tat sind nicht bekannt und Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell