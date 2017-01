POL-HOL: Holzminden - Stadtgebiet: Polizei Holzminden intensiviert Präventionsarbeit

Polizeibeamte des Polizeikommissariats Holzminden im Beratungsgespräch mit einer Anwohnerin Bild-Infos Download

Hameln (ots) - Nachdem in der vergangenen Woche gezielt ältere Menschen Opfer von Anrufen angeblicher Polizeibeamter geworden sind (wir berichteten), intensiviert die Polizei Holzminden ihre Aufklärungsarbeit weiter. Mit einem Flyer (nebenstehend) ausgerüstet suchen Polizeibeamte am heutigen Tage Wohngebiete in Holzminden auf, informierten die Bewohner über die Vorgehensweise der Betrüger und gaben Verhaltenshinweise. Selbstverständlich wurden die Angesprochenen nicht auf ihre Vermögensverhältnisse oder sonstigen sensiblen Daten angesprochen, sondern beraten und sensibilisiert. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob es sich tatsächlich um Polizeibeamte handelt, rufen Sie in jedem Fall ihre Polizei unter der Ihnen bekannten örtlichen Telefonnummer (05531/958-0) oder über 110 an, und fragen nach, ob eine derartige Aufklärungsaktion gerade stattfindet.

