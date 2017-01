POL-HM: Häufige Geschwindigkeitsüberschreitung trotz schlechter Witterung

Bad Pyrmont (ots) - Am Sonntagnachmittag wurde zwischen 16.45 und 19.15 Uhr auf der Lügder Straße in Höhe des Bahnhofes eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. In zweieinhalb Stunden wurden insgesamt 18 Fahrzeugführer angehalten, verwarnt und über die Gefahren schnellen Fahrens aufgeklärt. Der schnellste Fahrer wurde mit 72 km/h (vorwerfbar) gemessen. Hierzu ist zu sagen, dass lediglich 30 km/h erlaubt waren. Die Polizei Bad Pyrmont wird auch in den kommenden Wochen Maßnahmen zur Geschwindigkeitsüberwachung durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell