POL-HM: Fußgängerin durch Kollision mit Pkw schwer verletzt

Hameln (ots) - Durch eine Kollision mit einem Pkw wurde am frühen Freitagabend (20.01.2017) kurz vor 18.00 Uhr eine 85-jährige Fußgängerin auf dem Reimerdeskamp schwer verletzt.

Ein 66-jähriger Mann aus Hameln befuhr mit einem Pkw Mazda den Reimerdeskamp und wollte an der Kreuzung Lemkestraße / Meißelstraße nach links in die Meißelstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit der Fußgängerin, die im Bereich der ampelgeregelten Fußgängerfurt den Reimerdeskamp überqueren wollte. Die Seniorin aus Hameln wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Hamelner Klinik transportiert.

Die Beteiligten und vorhandenen Zeugen machten unterschiedliche Angaben zum Schaltzustand der Fußgängerampel (Dunkelampel). Derzeit wird aber davon ausgegangen, dass die Ampel für die Autofahrer zum Unfallzeitpunkt kein Zeichen zeigte und für Fußgänger das Rotlichtsignal zu sehen war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell