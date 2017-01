POL-PPRP: Diebstahl aus Kfz

Ludwigshafen (ots) - Noch ist derzeit nicht bekannt, wie Unbekannte im Zeitraum von Freitag auf Samstag (13.01.2017, 19.30 Uhr bis 14.01.2017, 10 Uhr) in ein abgestelltes Fahrzeug in der Stefan-Zweig-Straße eingestiegen sind. Dem 69-jährigen Fahrzeugbesitzer wurden dabei zwei Umhängetaschen mit diversem Inhalt entwendet. Zudem machten sich die Unbekannten am Radio zu schaffen. Vermutlich wurden sie dabei gestört und flüchteten. In diesem Zusammenhang wird erneut hingewiesen, keine Wertsachen im Fahrzeug zu deponieren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell