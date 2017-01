POL-HM: Pkw prallt in Ortsdurchfahrt gegen Garage - zwei Verletzte

Emmerthal (ots) - In der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 432 prallte im Ortsteil Ohr ein Pkw gegen eine Garage. Zwei Insassen im Fahrzeug wurden verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der VW Golf Variant am Samstag, 21.01.2017, kurz nach 22.00 Uhr, die Landesstraße 432 von Aerzen-Groß Berkel in Richtung Bundesstraße 83. In der Ortsdurchfahrt Ohr (Berkeler Straße) fuhr der Pkw in einer Rechtskurve geradeaus weiter und prallte trotz Vollbremsung gegen eine Garage. Die beiden vorgefundenen Insassen, ein 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Lippe und eine 16-jährige Jugendliche aus Düsseldorf, wurden verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Entgegen der Behauptung des 19-Jährigen, zum Unfallzeitpunkt nicht hinter dem Steuer gesessen zu haben, deuten bisherige Erkenntnisse der Ermittler daraufhin, dass der Lügder den VW Golf gefahren hatte.

Für weitere Untersuchungen wurde das verunfallte Fahrzeug und die Bekleidung der Insassen sichergestellt.

Da der 19-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Alcomat-Testgerät zeigte zuvor einen Atemalkoholwert von über 1,4 Promille an. Der mitgeführte Führerschein wurde einbehalten.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

