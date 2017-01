POL-HOL: Holzminden, Weserkai: Verbale Streitigkeiten um freilaufende Hunde enden in körperlicher Auseinandersetzung

Hameln (ots) - Am gestrigen Vormittag, um 11.15 Uhr, kam es am Weserkai zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Hundebesitzerin und einem älteren Mann, der, erbost über das Freilaufen der Hunde, nach einem der beiden Hunde der Frau trat, als dieser an ihm vorbeilaufen wollte. Als die Frau ihm sagte, er solle die Hunde in Ruhe lassen, schlug ihr dieser unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Der sich in Begleitung von zwei weiteren Männern befindliche Mann wurde von ihr wie folgt beschrieben: über 60 Jahre, kräftige Figur, silbergraues, längeres Haar, grauer Vollbart. Der Mann hat zu dem Zeitpunkt ein Fernglas um den Hals getragen.

Zeugen die den Vorfall beobachtet oder sachdienliche Hinweise zur Person des Mannes geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531 / 9580, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell