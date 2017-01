POL-HM: Einbruch in Gaststätte

Hameln (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11.01./12.01.17) wurde eine Gaststätte in der Alten Marktstraße in Hameln von Einbrechern heimgesucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten der oder die Täter durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in die Lokalität. Hier durchsuchten sie sämtliche Schränke und entwendeten die Registrierkasse, ein Laptop sowie ein Tablet und entkamen unerkannt.

Die Höhe des Schadens steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend fest.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Geräusche oder Personen wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizei in Hameln, Rufnummer 05151/933-222.

