POL-HM: Schwerer Verkehrsunfall auf der L432 - Pkw-Insassen nach Überschlag schwer verletzt

Aerzen (ots) - Am Samstag, 24.12.2016, kurz vor 11.00 Uhr, kam es auf der Landesstraße 432 zwischen Extertal-Bösingfeld (Kreis Lippe) und Grupenhagen (Landkreis Hameln-Pyrmont) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Ein mit zwei Personen besetzter Pkw Peugeot befuhr die L 432 von Extertal in Richtung Grupenhagen. Hinter Heinebüchenbruch kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde an einer ansteigenden Böschungsfläche ausgehebelt. Der Pkw überschlug sich mehrfach auf der Ackerfläche und wurde anschließend wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Beide Insassen wurden schwer verletzt. Der 18-jährige Fahrer aus Extertal wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Der 18-jährige Beifahrer (ebenfalls aus Extertal) wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen durch den Rettungstransporthubschrauber "Christoph 4" in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen.

Zur Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis 13.00 Uhr gesperrt bleiben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell