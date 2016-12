POL-HM: Pkw stoßen zusammen - zwei Autofahrer müssen in Klinik - L432 voll gesperrt

(Hameln / Emmerthal / Aerzen) (ots) - Auf der Landesstraße 432 zwischen Emmerthal-Ohr (B 83) und Aerzen-Groß Berkel (B 1) kam es heute Morgen gegen 10.50 Uhr auf Höhe der Einmündung Berkeler Straße zu einen Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden.

Ein 66 Jahre alter Citroenfahrer aus München wollte von einem Feldweg in die Landesstraße einfahren. Hierbei übersah er einen aus Richtung Groß Berkel herannahenden Alfa Romeo eines 22-jährigen Mannes aus Hehlen (Landkreis Holzminden). Der Hehlener konnte nicht mehr ausweichen, so dass der Alfa in die linke Fahrzeugseite des Citroen stieß. Der Citroen wurde von der Fahrbahn an einen Straßengraben geschleudert.

Beide Fahrer müssten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Ob die Verletzten die Klinik vor den Feiertagen noch verlassen dürfen, steht derzeit nicht fest.

An beiden Fahrzeugen entstanden voraussichtlich wirtschaftliche Totalschäden. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt.

Die Landesstraße musste bis 12.30 Uhr gesperrt bleiben. In Richtung Ohr war das Befahren der Strecke bereits ab 12.00 Uhr möglich.

Da es in der Notrufmeldung hieß, ein Beteiligter sei im Fahrzeug eingeklemmt, fuhr auch die Feuerwehr die Unfallstelle an. Da niemand eingeklemmt war, konnte sich die Feuerwehr auf auslaufende Betriebsstoffe konzentrieren.

