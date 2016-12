POL-HM: Diebstahl einer Geldbörse

Bad Münder (ots) - Am 20.12.2016 wurde einer 78-jährigen Frau aus Bad Münder die Geldbörse mit Bargeld entwendet. Die Dame befand sich im Aldi-Markt in Bad Münder zum Einkaufen. Dort wurde sie gegen 11:15 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen und um Rat gefragt. An der Kasse stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus dem Einkaufsbeutel entwendet wurde. Dieser lag im Einkaufswagen. Vermutlich hat der Mann die Frau abgelenkt und eine zweite Person in der Zeit die Geldbörse an sich genommen. Den Mann kann die Geschädigte nicht näher beschreiben. Dazu rät die Polizei: -lassen sie ihre Geldbörse nicht unbeaufsichtigt -legen sie die Geldbörse niemals in den Einkaufswagen -seien sie äußert vorsichtig, wenn sie von fremden Personen angesprochen werden -verweisen sie die Person besser an das Verkaufspersonal.

