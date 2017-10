POL-HI: Elze - Einbruch in Bauwagen

Hildesheim (ots) - Elze - In der Nacht zum 09.10.2017 wurde die Tür eines Bauwagens auf einer Baustelle inn der Hauptstraße gewaltsam aufgebrochen. Was der oder die Täter damit bezweckten, ist unbekannt. Es blieb beim Sachschaden und entwendet wurde nichts. Hinweise bitte an die Polizei Elze unter Tel. 05068/93030

