POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden

Hargesheim (ots) - Drei Fahrzeuge befuhren am 20.01.2017, gegen 15:18 Uhr, hintereinander die Lindenstraße in Richtung Hargesheim. Die Fahrzeugführerin des ersten Fahrzeugs wollte links abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Die Fahrerin hinter ihr erkannte dies und hielt ebenfalls an. Der 39-jährige Fahrer des letzten Fahrzeugs bemerkte den Anhaltevorgang zu spät und fuhr ungebremst auf das mittlere Fahrzeug auf. Dieses wurde dann auf das vorderste Fahrzeug geschoben. Die Fahrerin des mittleren Fahrzeugs wurde leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden von circa 23000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell