POL-HI: Gronau - Diebstahl eines Verdichtungsstampfers

Hildesheim (ots) - Gronau - Von einem Baustellengelände in der Ladestraße wurde im Verlauf des Monats Januar ein sogenannter Verdichtungsstampfer im Wert von ca. 2000 Euro entwendet. Der Abtransport muss mit einem Fahrzeug miot Ladefläche erfolgt sein. Bemerkt wurde der Diebstahl am 31.01.2017 durch den Baustellenleiter. Hinweise bitte an die Polizeistation Gronau unter Tel.: 05182/909220

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell