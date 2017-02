POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth/Bodenburg (Lö) Die Polizei ermittelt in Sachen einer Verkehrsunfallflucht in Bodenburg, Kuckunksweg, in Höhe der Hausnummer 1. Hier hatte die 37-Halterin aus Bodenburg, ihren blauen Pkw VW Polo, am rechten Fahrbahnrand, geparkt. Im Zeitraum vom 31.01.2017, 18:45 Uhr, bis zum folgenden Tag, 10:45 Uhr, beschädigte dann ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Parkvorgang, die hintere linke Fahrzeugseite des Pkw der Bodenburgerin. Dadurch entstand an diesem Pkw ein Sachschaden von ca. 300,- Euro. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Im Rahmen der Spurensuche konnten an dem beschädigten Fahrzeug beige- bzw. ockerfarbene Lackanhaftungen des Verursacherfahrzeuges gefunden und gesichert werden. Die Polizei in Bad Salzdetfurth bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell