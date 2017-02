POL-HI: Elze- Verkehrsunfallflucht- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Elze- ( fri ) :

Am 31.01.17 gegen 08.00 Uhr stellte eine 37-jährige Elzerin ihren grauen PKW VW Sharan auf dem Parplatz des Workouts in der Elzer Schmiedetorstraße ab. Als sie das Fitnesstudio nach Beendigung ihrer Trainingseinheit gegen 10.30 Uhr verließ stellte sie eine Beschädigung in Form von Lackkratzern am linken Heck ihres PKW fest.

In der Zwischenzeit muss ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparkvorgang die Beschädigung verursacht haben ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen die Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Elze, Tel.: 05068/93030 zu melden.

