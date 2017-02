POL-HI: Elze - Anruf falscher Polizeibeamter

Hildesheim (ots) - Elze - Am heutigen Vormittag, 01.02.2017, gegen 08.00 Uhr, erhielten zwei Elzer Rentnerinnen unabhängig voneinander Telefonanrufe, in welchen sich der Anrufer als Mitarbeiter der Polizei Elze ausgab. Die Rufnummer ds Anrufers war in beiden Fällen unterdrückt. Aufgrund der schlechten Sprachqualität wurden die Anrufe in beiden Fällen seitens der Angerufenen beendet, ohne dass es zu weiteren Wortwechseln kam. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es in der Vergangenheit landesweit eine Vielzahl von Anrufen gab, in welchem sich der Anrufer als Polizeibeamter ausgab. Oftmals sogar mit sichtbarer Telefonnummer, die aber im Display nur vorgetäuscht war. Dieses ermöglicht das sogenannte "Call-ID-Spoofing" - Verfahren, mit welchem die real-exitierende Rufnummer z.B. einer Polizeidienststelle online eingespielt werden kann. Ziel der Anrufer ist es grundsätzlich, Informationen über die Angerufenen zu erlangen - beispielsweise über An- und Abwesenheiten, Aufbewahrungsorte von Wertgegenständen und Bargeldbeständen, um mögliche Objekte für Einbruchsdiebstähle auszubaldowern. Die "echte" Polizei wird derartige Anrufe niemals tätigen - lassen Sie sich also niemals auf solche Gespräche ein und beenden Sie - wie im vorliegenden Fall - die Gespräche.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell