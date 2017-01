POL-HI: Eitzum - Schornsteinbrand

Hildesheim (ots) - Eitzum - Zu einem Schornsteinbrand musste die örtliche Feuerwehr am Sonntag, 29.01.2017, gegen 10.20 Uhr, ausrücken. Am Schornstein eines Hauses in der Schlesierstr. kam es zu Funkenflug. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle, so dass kein Gebäudeschaden entstand. Der hinzugerufene Schornsteinfeger nahm sich anschließend der Sache an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell