POL-HI: Einbruchdiebstahl aus Jugendwerkstatt Harsum/Asel

Hildesheim (ots) - In der Zeit von Sa., 28.01.17, 23:30 Uhr bis So., 29.01.17, 09:15 Uhr drangen unbekannte Täter in die Jugendwerkstatt in Asel, Hildesheimer Straße ein. Es wurde mehrere Räumlichkeiten durchwühlt. Was genau entwendet wurde, steht z.Zt. noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter 05066-9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell