POL-HI: Einbruch in Jugendwerkstatt Sarstedt (Wei)

Hildesheim (ots) - Am Sa., 28.01.17, zw. 15:00 u. 17:35 Uhr wurde in die Jugendwerkstatt Sarstedt in der Steinstraße eingebrochen. Ob und was entwendet wurde, kann z.Zt. noch nicht gesagt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter 05066-9850.

