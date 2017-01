POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Kirchen (ots) - Unfallort: 57548 Kirchen, Kreisstraße 101 Unfallzeit: Mittwoch, 04.01.2017, gegen 17:20 Uhr

Ein 36-jähriger Fahrer eines Pick-up befuhr die Kreisstraße 101 von Kirchen-Offhausen kommend in Richtung Herdorf. Als ihm ein 64-jähriger Pkw-Fahrer entgegenkam, kollidierten beide Fahrzeug seitlich. Der 64-jährige hielt jedoch nicht an und entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der 36-jährige wendete sein Fahrzeug und verfolgte den Unfallverursacher. So konnte er das Kennzeichen ablesen und als der 64-jährige anhielt auch zur Rede stellen. Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell