POL-HI: Einbruchsdiebstahl Sarstedt (Wei)

Hildesheim (ots) - Am Sa., 28.01.17, zw. 14:30 u. 20:30 Uhr wurde in ein EFH in der Bachstraße, nachdem die Terrassentür aufgehebelt wurde, eingebrochen. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Zuvor musste ein Zaun überklettert werden. Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter 05066-9850.

