POL-HI: Unfall mit vier verletzten Personen

Hildesheim (ots) - Am 26.01.2017 kam es gegen 13:30 Uhr auf einem Betriebsgelände, auf dem Nutzfahrzeuge geparkt sind, in Hildesheim zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen, bei dem alle vier Insassen verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Der 39-jährige Fahrer eines Passat bog vermutlich hinter einer Fahrzeugreihe nach rechts ab und übersah den entgegenkommenden Touran. Der Touran war mit dem 37-jährigen Fahrer aus Hildesheim besetzt. In dem Passat saßen zwei Männer im Alter von 39 und 42 Jahren und eine 49-jährige Frau. Die Polizei vermutet, dass sich die Fahrer zu spät gesehen haben und aufgrund der nur einspurigen Fahrbahn nicht mehr ausweichen konnten.

