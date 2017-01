POL-HI: Einbruch in Vereinsräumlichkeiten des Spielmannszug Sarstedt Diebesgut - Münzgeld

Hildesheim (ots) - Sarstedt - Mühlenstraße(fm)

Unbekannte Täter haben in der Zeit 23.01.17, 16:00 Uhr bis 24.01.2017, 19:00 Uhr die Eingangstür der Räumlichkeiten des Vereins Spielmannszug Sarstedt in der Mühlenstraße aufgehebelt und einen zweistelligen Betrag Münzgeld aus einem Glas entwendet. Der Sachschaden an der Tür beträgt ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 entgegen.

