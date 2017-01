POL-HI: Einbruch in Zweifamilienwohnhaus

Hildesheim (ots) - Elze, Stettiner Straße

Am Freitag, 20.01.2017, in der Zeit zwischen 16:30 und 19:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Zweifamlienwohnhaus in der Stettiner Straße in Elze ein. Der/die Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner, hebelten eine Terrassentür auf und lockten einen in der Wohnung befindlichen Hund in den Garten. Im Gebäude wurde eine weitere Tür aufgebrochen und es wurde offensichtlich nach Wertgegenständen gesucht.

Angaben zum Diebesgut können bislang nicht gemacht werden.

Zeugen die während des Tatzeitraumes insbesondere im Bereich der Stettiner Straße/Oeseder Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Elze, Tel.: 05068-93030, zu melden.

