POL-EN: Hattingen - Diebstahl an und aus Pkw

Hattingen (ots) - In der Zeit vom 08.01.2017, 20.00 Uhr bis 09.01.2017, 06.00 Uhr wurden von unbekannten Tätern auf der Bredenscheider Straße die Hinterräder eines abgestellten schwarzen Pkw Hyundai abmontiert und entwendet. Am 09.01.2017, zwischen 17.15 Uhr und 19.30 Uhr, drangen unbekannte Täter auf einem Parkplatz an der August-Bebel-Straße durch Einschlagen eines Seitenfensters in einen abgestellten blauen Pkw Hyundai ein. Sie entwendeten eine Handtasche, in der sich Bargeld, Ausweispapiere und ein Fahrzeugschein befanden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell