POL-HI: Ankündigung einer Amoktat Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und Polizei Hildesheim

Hildesheim (ots) - In der Nacht vom Freitag auf den Samstag, gegen 02:00 Uhr, ging bei dem Einsatz-und Streifendienst der Polizei Hildesheim eine Ankündigung eines Amoklaufs ein. Auf der Social-Media Applikation "Jodel" wurde der anonymisierte Beitrag "Montag ein Amoklauf im Sportgebäude an der Uni" gepostet. Den Beitrag hatte eine 22-jährige Hildesheimerin gelesen und telefonisch und per E-Mail an die Polizei übermittelt. Der Betreiber der App, die überwiegend von Studenten genutzt wird, um Bilder und Nachrichten im Umkreis von 10 km zu verschicken, händigte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hildesheim der Polizei Daten aus, die im weiteren Verlauf durch Recherchen einer Cybercrime-Ermittlerin zur Identifizierung des Beschuldigten führten. Es handelt sich bei dem Beschuldigten um einen 21-jährigen Hildesheimer, der an seiner Wohnanschrift am 15.01.2017 angetroffen wurde. Er räumte die Tat ein. Mögliche Gegenstände, die auf eine Durchführung einer Amoktat schließen würden, wurden in seiner Wohnung nicht gefunden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell