POL-HI: Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Das 26-jährige Opfer stand mit der 28-jährigen Zeugin am 07.01.2017, gegen 13:45 Uhr, an der roten Ampel Höhe des Poco Marktes, Römerring. Neben den zwei Personen mit Fahrrädern stand der unbekannte Täter und sprach sie an. Die beiden Fahrradfahrer gingen darauf nicht ein. Nachdem die Ampel grün zeigte, fuhren die Zeugin und das Opfer in Richtung Cheruskerring weiter. Die Zeugin fuhr vorweg. Kurz nachdem das Opfer anfuhr, lief der Täter dem Opfer hinterher und stieß ihn so stark, dass dieser mit seinem Rad auf die Fahrbahn fiel. Zu diesem Zeitpunkt fuhr glücklicherweise gerade kein Fahrzeug vorbei. Anschließend lief der Täter auf der Fahrbahn umher und ging in Richtung Steuerwalder Straße weg. Das Opfer wurde bei dem Sturz nicht verletzt.

Der Täter wurde von den zwei Hildesheimern wie folgt beschrieben: -180 cm groß -Ca. 40 Jahre -stämmige Figur -Ungepflegtes Äußeres -Schlechte bzw. fehlende Zähne -Längere dunkle Haare -Längeren Vollbart -Vermutlich Deutscher -Grüne Jacke (abgenutzt) -Fototasche oder ähnliches vor dem Bauch

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Diese mögen sich bitte unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

